ДАМ 80 БАЛЛОВ!!! *) РЕШИТЕ СРОЧНО.допиши окончания существительных.Укажи их падеш и склонения.Разбери предложения по членам.Мальчик написал по электронной почт... письмо друг. ..Дети читали сказку о Золушк. .. и доброй фе...Ма...

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ДАМ 80 БАЛЛОВ!!! *) РЕШИТЕ СРОЧНО.допиши окончания существительных.Укажи их падеш и склонения.Разбери предложения по членам.Мальчик написал по электронной почт... письмо друг. ..Дети читали сказку о Золушк. .. и доброй фе...Мама часто пела песни о родном кра..., о своей матнр...и отце.Туристы дошли до вершин...горы присели отдохнуть у мохнатой ел... .

Автор: Гость