Дам 95 БАЛЛОВ!Решите задачу НЕ уравнением.Магазин получил со склада 1000 линеек по 20 ??м и 30 см.общая длина линеек 220 м.Сколько 20 сантиметровых линеек получил магазин?ОБЪЯСНИТЕ

Математика

Дам 95 БАЛЛОВ!Решите задачу НЕ уравнением.Магазин получил со склада 1000 линеек по 20 ??м и 30 см.общая длина линеек 220 м.Сколько 20 сантиметровых линеек получил магазин?ОБЪЯСНИТЕ

Автор: Гость