Дам 95 БАЛЛОВ!Решите задачу НЕ уравнением.Магазин получил со склада 1000 линеек по 20 ??м и 30 см.общая длина линеек 220 м.Сколько 20 сантиметровых линеек получил магазин?ОБЪЯСНИТЕ

Математика
Дам 95 БАЛЛОВ!Решите задачу НЕ уравнением.Магазин получил со склада 1000 линеек по 20 ??м и 30 см.общая длина линеек 220 м.Сколько 20 сантиметровых линеек получил магазин?ОБЪЯСНИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
220х100=22000 (см) 22000:(20+30)=440 линеек всего. 440:2=220 20 сантиметровых линеек.(т.к. 440=20х50+30х50) Готово!
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