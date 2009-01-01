ДАМ ЛУЧШИЙ ОТВЕТ : запиши частное в виде десятичной дроби: 194:10, 2723:1000, 913:100, 35 : 10000, 104:10, 2009:1000.
Математика
ДАМ ЛУЧШИЙ ОТВЕТ : запиши частное в виде десятичной дроби: 194:10, 2723:1000, 913:100, 35 : 10000, 104:10, 2009:1000.
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1.19,4 2.2,723 3.9,13 4.0,0035 5.10,4 6.2,009
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