ДАМ МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ! Решите,пожалуйста: в) 96(x-1)-(7x-64)=38(2-x)+3(17+2x)+83= ? г) -(10x-18)+19(4+3x)=9-21(x+7)+4(18-3x)= ? д)18(18-x)-20(2x+20)-8=19(19-3x)-25(x+25)= ? е)-21(2x-21)+24(24-3x)-29=30(x+30)-22(-3x-22)= ?

Математика
ДАМ МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ! Решите,пожалуйста: в) 96(x-1)-(7x-64)=38(2-x)+3(17+2x)+83= ? г) -(10x-18)+19(4+3x)=9-21(x+7)+4(18-3x)= ? д)18(18-x)-20(2x+20)-8=19(19-3x)-25(x+25)= ? е)-21(2x-21)+24(24-3x)-29=30(x+30)-22(-3x-22)= ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) 96(x-1)-(7x-64)=38(2-x)+3(17+2x)+83; 96х-96-7х+64=76-38х+51+6х+83; 96х-7х+38х-6х=76+51+83+96-64; 121х=242; х=242÷121; х=2. г) -(10x-18)+19(4+3x)=9-21(x+7)+4(18-3x); -10х+18+76+57х=9-21х-147+72-12х; -10х+57х+21х+12х=9-147+72-18-76; 80х=-160; х=-160÷80; х= - 2; д)18(18-x)-20(2x+20)-8=19(19-3x)-25(x+25); 324-18х-40х-400-8=361-57х-25х-625; -18х-40х+57х+25х=361-625-324+400+8; 24х=-540; х= - 540÷24; х= - 22.5; е)-21(2x-21)+24(24-3x)-29=30(x+30)-22(-3x-22); -42х+441+576-72х-29=30х+900+66х+484; -42х-72х-30х-66х=900+484-441-576+29; -210х=396; х=- 396/210=-132/70=-66/35=-1_31/35
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