Дамир пускал в ванне кораблики за 9 минут Дамир налил в ванну шесть вёдер воды сколько вёдер воды он нальёт в ванну, за пятнадцать минут

Математика

Дамир пускал в ванне кораблики за 9 минут Дамир налил в ванну шесть вёдер воды сколько вёдер воды он нальёт в ванну, за пятнадцать минут

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