Дамир пускал в ванне кораблики за 9 минут Дамир налил в ванну шесть вёдер воды сколько вёдер воды он нальёт в ванну, за пятнадцать минут
Математика
Дамир пускал в ванне кораблики за 9 минут Дамир налил в ванну шесть вёдер воды сколько вёдер воды он нальёт в ванну, за пятнадцать минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/9=2/3 ведра в минуту наливал 2/3*15=10 ведер нальет за 15 минут
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