Дамир пускал в ванне кораблики за 9 минут Дамир налил в ванну шесть вёдер воды сколько вёдер воды он нальёт в ванну, за пятнадцать минут

Математика
Дамир пускал в ванне кораблики за 9 минут Дамир налил в ванну шесть вёдер воды сколько вёдер воды он нальёт в ванну, за пятнадцать минут
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/9=2/3 ведра в минуту наливал 2/3*15=10 ведер нальет за 15 минут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В санаторий привезли муку Из 49 кг испекли булочки и осталось 4 мешка муки по 9 кг в каждом сколько кг муки привезли в санаторий
Ответить
Русский язык
Какой падеж у имени пртлогательного у номера 147
Ответить
Математика
Помогите решить уравнения. Дам 25 баллов. Р и r не известное число. 884:26+P=1600 (1908+r):25=80 Скажу вам спасибо! И отсечь как лучший ответ!
Ответить
Математика
892третий и четвёртый столбик, 893 третий столбие
Ответить
Українська література
твір чи важко бути говорющою рибою і твір чи схожий я чимось на яянина
Ответить