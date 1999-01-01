Дан фрагмент базы данных «Регионы Франции». № п/п Регион Население, 1999 г. (млн чел.) Площадь (тыс. км2) 1 Юг - Пиренеи 2 551 687 45 348 2 Аквитания 2 908 359 41 308 3 Лотарингия 2 310 376 23 547 4 Овернь 1 308 878 26 013...

Информатика

Дан фрагмент базы данных «Регионы Франции». № п/п Регион Население, 1999 г. (млн чел.) Площадь (тыс. км2) 1 Юг - Пиренеи 2 551 687 45 348 2 Аквитания 2 908 359 41 308 3 Лотарингия 2 310 376 23 547 4 Овернь 1 308 878 26 013 Выберите регионы, удовлетворяющие условиям: - Население должно быть больше 1 500 000, но меньше 2 600 000 (млн чел.). -Площадь должна быть меньше 41 000, но больше 21 000 (тыс. км2). A) Юг- Пиренеи B) Аквитания, Юг- Пиренеи C) Лотарингия D) Лотарингия, Овернь

Автор: Гость