Дан параллелограмм ABCD один угол на 20 градусов меньше другого Найдите углы параллелограмма

Гость: Гость:

Извиняюсь, сделал ошибку в решении. Не 90 и 110, а 80 и 100 градусов. Углы прилегающие к одной стороне параллелограмма в сумме составляют 180°. Можно составить и решить уравнение, а можно просто хорошо подумать.