Дан параллелограмм ABCD один угол на 20 градусов меньше другого Найдите углы параллелограмма

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Дан параллелограмм ABCD один угол на 20 градусов меньше другого Найдите углы параллелограмма
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Извиняюсь, сделал ошибку в решении. Не 90 и 110, а 80 и 100 градусов. Углы прилегающие к одной стороне параллелограмма в сумме составляют 180°. Можно составить и решить уравнение, а можно просто хорошо подумать.
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