Дан прямоугольник длина одной стороны которого 2 сантиметра а длина другого в три раза больше найди его периметр и площадь

Математика
Дан прямоугольник длина одной стороны которого 2 сантиметра а длина другого в три раза больше найди его периметр и площадь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длина второй стороны 2*3=6(см) периметр 2*2+6*2=4+12=16(см), площадь 2*6=12(см2)
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