Дан прямоугольник длина одной стороны которого 2 сантиметра а длина другого в три раза больше найди его периметр и площадь

Математика

Дан прямоугольник длина одной стороны которого 2 сантиметра а длина другого в три раза больше найди его периметр и площадь

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