Дан прямоугольный треугольник ABC, в котором гипотенуза AB имеет длину 8 см и образует с катетом угол 30 гладусов Найдите площадь треугольника ABC

Геометрия
Дан прямоугольный треугольник ABC, в котором гипотенуза AB имеет длину 8 см и образует с катетом угол 30 гладусов Найдите площадь треугольника ABC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь треугольника равна 1/2 ah= 1/2*AC*CB (где a и h - катеты). Рассмотрим треуг. АВС СВ= AB*cos30=8*√3/2=4√3  AC=ABsin30= 8*1/2=4 S= 1/2*4√3*4=8√3

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