Дан прямоугольный треугольник ABC, в котором гипотенуза AB имеет длину 8 см и образует с катетом угол 30 гладусов Найдите площадь треугольника ABC

Геометрия

Дан прямоугольный треугольник ABC, в котором гипотенуза AB имеет длину 8 см и образует с катетом угол 30 гладусов Найдите площадь треугольника ABC

Автор: Гость