Дан прямоугольный треугольник ABC, в котором гипотенуза AB имеет длину 8 см и образует с катетом угол 30 гладусов Найдите площадь треугольника ABC
Геометрия
Дан прямоугольный треугольник ABC, в котором гипотенуза AB имеет длину 8 см и образует с катетом угол 30 гладусов Найдите площадь треугольника ABC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь треугольника равна 1/2 ah= 1/2*AC*CB (где a и h - катеты). Рассмотрим треуг. АВС СВ= AB*cos30=8*√3/2=4√3 AC=ABsin30= 8*1/2=4 S= 1/2*4√3*4=8√3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Срочно !!!!!34 баллов Спасити от этого зависит оценка в четверти Fill in prepositions where necessary to complete the sentences. 1)People have ...
Русский язык
Составь и запиши предложения по следующим схемам 1)как?сказуемое подлежащие (всхо??ы,зазеленели весело).
Математика
Русский язык
Найди в тексте слова с орфограммой беглый гласный проверяемый ударением закрась ??е желтым карандашом Июль Я к Июлю прихожу, На густой трав...