Дан прямоугольник разность его сторон равна 3 дм, и относятся они как 5/3.Найдите стороны прямоугольника.

Геометрия

Дан прямоугольник разность его сторон равна 3 дм, и относятся они как 5/3.Найдите стороны прямоугольника.

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