Дан прямоугольник разность его сторон равна 3 дм, и относятся они как 5/3.Найдите стороны прямоугольника.
Геометрия
Дан прямоугольник разность его сторон равна 3 дм, и относятся они как 5/3.Найдите стороны прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - одна часть в приведенной пропорции. Тогда 3х - ширина, 5х - длина. 5х - 3х = 3, 2х = 3, х = 1,5 дм. Тогда ширина: 3х = 4,5 дм, длина: 5х = 7,5 дм Ответ: 7,5 дм; 4,5 дм.
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