Дан прямоугольник разность его сторон равна 3 дм, и относятся они как 5/3.Найдите стороны прямоугольника.

Геометрия
Дан прямоугольник разность его сторон равна 3 дм, и относятся они как 5/3.Найдите стороны прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - одна часть в приведенной пропорции. Тогда 3х - ширина, 5х - длина. 5х - 3х = 3,  2х = 3,  х = 1,5 дм. Тогда ширина: 3х = 4,5 дм,   длина:  5х = 7,5 дм Ответ: 7,5 дм;  4,5 дм.  
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