дан прямоугольный треугольник угол а равен 60 градусов разность гипотенузы и меньшего катета равен 3 см найдите гипотенузу и меньший катет

угол 60 градусов - А .Второй угол - прямой(т.к. это прямоугольный треугольник). Обозначим его B Тогда третий угол равен С. С= 180-(90+60)=30. По теореме катет, лежащий напротив угла 30 градусов равен половине гипотенузы. разность гипотенузы и катета 3 см. гипотенуза - 2х, катет - х. 2х - х = 3 х = 3 - катет 2х=6см - Гипотенуза