Дан равнобедренный треугольник с основанием 12, боковые стороны - 10. Высота, провед??нная к основанию = 8. Площадь треугольника = 48. Найдите высоту, проведенную к боковой стороне треугольника
Геометрия
Дан равнобедренный треугольник с основанием 12, боковые стороны - 10. Высота, провед??нная к основанию = 8. Площадь треугольника = 48. Найдите высоту, проведенную к боковой стороне треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
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По теореме Пифагора X^2=12^2+5^2=169 x=13 Ответ:13
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