Дан равнобедренный треугольник с основанием 12, боковые стороны - 10. Высота, провед??нная к основанию = 8. Площадь треугольника = 48. Найдите высоту, проведенную к боковой стороне треугольника

Геометрия

Дан равнобедренный треугольник с основанием 12, боковые стороны - 10. Высота, провед??нная к основанию = 8. Площадь треугольника = 48. Найдите высоту, проведенную к боковой стороне треугольника

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