Дан ряд слов яичница, отличник, булочная, авантюристичный, скворечник.где возможны два орфоэпический варианта?
Разное
Дан ряд слов яичница, отличник, булочная, авантюристичный, скворечник.где возможны два орфоэпический варианта?
Ответ(ы):
Гость:
Слово "булочная" можно и как було[чн]ая, и как було[шн]ая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Изучите текст сказок тысячи и одной ночи ( например , цикл о Синдбаде-мореходе) с точки зрения исторической и географической информации , которая в...
Разное
Разница радиусов описанной и вписанной окружностей правильного треугольника равняется м выразите через m сторону этого треугольника ...
Разное
Какой области жизни науки или какого ремесла пришли к нам эти правила фразеологизмы без сучка без задоринки, доводить до белого каления, Мертвая хв...
Разное
Используя карту и материал параграфа, расскажите о географическом и экономическом положении Нидерландов. Почему эту страну называли «жемчужиной в к...
Разное
Рядом с чем находятся: Ладожское озеро,Онежское озеро,Сарезское озеро,Великие озера,река Эльтон,озеро Чад,озеро Баскунчак и Мертвое озеро ...
Разное
Начерти в тетради отрезок АК. -Увеличь длину отрезка АК в 3 раза. - Увеличь длину отрезка АК на 3 см.
Разное
Помогите, очень надо!!! кристаллическую соду Na2CO3 умножить на 10H2O применяют в быту как моющее средство .ВЫ для своих бытовых нужд купили 1 кг с...