Дан ряд слов яичница, отличник, булочная, авантюристичный, скворечник.где возможны два орфоэпический варианта?

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Дан ряд слов яичница, отличник, булочная, авантюристичный, скворечник.где возможны два орфоэпический варианта?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Слово "булочная" можно и как було[чн]ая, и как було[шн]ая
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