дан треугольник abc AA1 и BB1 высоты.угол CAB = 42' . найти угол ACO
Геометрия
дан треугольник abc AA1 и BB1 высоты.угол CAB = 42' . найти угол ACO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол АСО = 48 градус :) вроде так
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