дан треугольник abc AA1 и BB1 высоты.угол CAB = 42' . найти угол ACO

Геометрия
дан треугольник abc AA1 и BB1 высоты.угол CAB = 42' . найти угол ACO
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Гость:
  Угол АСО = 48 градус :) вроде так 
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