Дан треугольник ВСЕ. Плоскость, параллельная прямой СЕ пересекает ВЕ в точке Е1, а ВС в точке С1. Найти ВС1, если С1Е1/СЕ=3/8, ВС=28см.
Геометрия
Дан треугольник ВСЕ. Плоскость, параллельная прямой СЕ пересекает ВЕ в точке Е1, а ВС в точке С1. Найти ВС1, если С1Е1/СЕ=3/8, ВС=28см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С1Е1:ЕС=ВС1:ВС 3/8=х/28 х=10,5 наверно так
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