Дан треугольник ВСЕ. Плоскость, параллельная прямой СЕ пересекает ВЕ в точке Е1, а ВС в точке С1. Найти ВС1, если С1Е1/СЕ=3/8, ВС=28см.

Геометрия

Дан треугольник ВСЕ. Плоскость, параллельная прямой СЕ пересекает ВЕ в точке Е1, а ВС в точке С1. Найти ВС1, если С1Е1/СЕ=3/8, ВС=28см.

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