дана арифметическая прогрессия an.вычислите сумму 3 членов,если а6=3,d=-2
Алгебра
дана арифметическая прогрессия an.вычислите сумму 3 членов,если а6=3,d=-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3=a1+5*(-2) a1=13 S=(26-4)*3/2=33
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