дана арифметическая прогрессия(аn), для которой а4=-140, а10=-236. найдите разность прогрессии

дана арифметическая прогрессия(аn), для которой а4=-140, а10=-236. найдите разность прогрессии

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