Дана функция: у=2x^3 -9x^2 -3 Найдите: а) промежутки возрастания и убывания б) экстр??мумы функции в) наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке [-1;4]

Математика

Дана функция: у=2x^3 -9x^2 -3 Найдите: а) промежутки возрастания и убывания б) экстр??мумы функции в) наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке [-1;4]

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