Дана функция: у=2x^3 -9x^2 -3 Найдите: а) промежутки возрастания и убывания б) экстр??мумы функции в) наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке [-1;4]
Математика
Дана функция: у=2x^3 -9x^2 -3 Найдите: а) промежутки возрастания и убывания б) экстр??мумы функции в) наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке [-1;4]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y⁾=6x²-18x=6x(x-3) x=0; x=3 a)y↑, x∈(-∞;0I∪I3;+∞) y↓, x∈I0; 3I б)x max=0; x min=3 b)y(0)=-3 y(-1)-14 y(3)=-30 y(4)=-19 y max=y(0)=-3; y min=y(3)=-30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У кареглазой матери и голубоглазого отца родилась кареглазая дочь. какими могут быть генотипы родителей и их дочери? в каком случае можно точно уст...