Дана функция y=-2x.Найдите: 1)значение функции для x=-1; x=0,5 2)значение аргумента,если y=16;y=-2 пожалуйста помогите срочно

Алгебра
Дана функция y=-2x.Найдите: 1)значение функции для x=-1; x=0,5 2)значение аргумента,если y=16;y=-2 пожалуйста помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ×=-1; у=2 х=0,5; у=-1 2) у=16; х=-8 у=-2; х=1
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