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дана геометрическая прогрессия (bn), в которой b5=15, b8=-1875. найдите знаменатель
дана геометрическая прогрессия (bn), в которой b5=15, b8=-1875. найдите знаменатель
Ответ(ы):
Ответил Гость:
q^3=b8/b5 q^3=-1875/15 q^3=-125 q=-5
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