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дана геометрическая прогрессия bn знаменатель которой равен 2,b1=140.Найти b4
дана геометрическая прогрессия bn знаменатель которой равен 2,b1=140.Найти b4
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