дана геометрическая прогрессия (bn),в которой b3=-3,b6=-192.найдите первый член прогрессии

дана геометрическая прогрессия (bn),в которой b3=-3,b6=-192.найдите первый член прогрессии

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