Дана квадратичная функция у=2х ^2+4х-6 вычислите значения х при которых у обрашается я нуль
Алгебра
Дана квадратичная функция у=2х ^2+4х-6 вычислите значения х при которых у обрашается я нуль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x^2+4x-6=0 |:2 x^2+2x-3=0 D= 2^2-4*(-3)=16 x1=(-2-4)/2=-3 x2=(-2+4)/2=1 Ответ: -3; 1
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