Дана окружность с центром в точке О и диаметром 2 метра. А A1 и BB1 - два взаимно перп??ндикулярных диаметра. На окружности поставили произвольную точку К и провели две линии KN и KP. Прямая KN параллельна диаметру AА1. ...

Математика

Дана окружность с центром в точке О и диаметром 2 метра. А A1 и BB1 - два взаимно перп??ндикулярных диаметра. На окружности поставили произвольную точку К и провели две линии KN и KP. Прямая KN параллельна диаметру AА1. Прямая KP параллельна диаметру BB1. P и N - точки пересечений проведенных прямых с диаметрами AА1 и BB1 соответственно. Чему равна длина NP?

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