Дана площадь треугольника KPN — 376см2. Известно, что точка B — серединная точка отрезка NP. Хватает ли данной информации для определения площади прямоугольника KLMN? данной информации достаточно данной информации не хвата...
Геометрия
Дана площадь треугольника KPN — 376см2. Известно, что точка B — серединная точка отрезка NP. Хватает ли данной информации для определения площади прямоугольника KLMN? данной информации достаточно данной информации не хватает Если возможно, определи площадь прямоугольника KLMN. (Если нет, в окошке ответа пиши 0). Площадь прямоугольника KLMN= см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
данной информации достаточно а площадь равна 376 см2 это 100% сама только что решила просто цифра другая была
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