Дана площадь треугольника KPN — 376см2. Известно, что точка B — серединная точка отрезка NP. Хватает ли данной информации для определения площади прямоугольника KLMN? данной информации достаточно данной информации не хвата...

Геометрия

Дана площадь треугольника KPN — 376см2. Известно, что точка B — серединная точка отрезка NP. Хватает ли данной информации для определения площади прямоугольника KLMN? данной информации достаточно данной информации не хватает Если возможно, определи площадь прямоугольника KLMN. (Если нет, в окошке ответа пиши 0). Площадь прямоугольника KLMN= см2

Автор: Гость