Дана правильная треугольная пирамида.Сторона основания равна 6 коней из 3 ,высота ??авна 3 . а)найдите длину бокового ребра.

Геометрия
Дана правильная треугольная пирамида.Сторона основания равна 6 коней из 3 ,высота ??авна 3 . а)найдите длину бокового ребра.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Радиус круга описанного  около равностороннего треугольника вычисляется: 6 корень из 3 деленное на корень из 3 будет 6 далее по теореме Пифагора находим боковое ребро:3 корень из 5
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