Дана правильная треугольная призма,боковое ребро которой равно 6 см,а ребро основ??ния 5 см.Найти S боковой и Sполной поверхности этой призмы помогите,друзья
Математика
Дана правильная треугольная призма,боковое ребро которой равно 6 см,а ребро основ??ния 5 см.Найти S боковой и Sполной поверхности этой призмы помогите,друзья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sбок=PH Sбок=6*3*5=90 Sосн=а²√3/4 Sосн=5²√3/4=25√3/4 Sпол=2Sосн+ Sбок Sпол =2*25√3/4+90=12,5√3+90
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