Дана правильная треугольная призма,боковое ребро которой равно 6 см,а ребро основ??ния 5 см.Найти S боковой и Sполной поверхности этой призмы помогите,друзья

Математика

Дана правильная треугольная призма,боковое ребро которой равно 6 см,а ребро основ??ния 5 см.Найти S боковой и Sполной поверхности этой призмы помогите,друзья

Автор: Гость