Дана правильная треугольная призма,боковое ребро которой равно 6 см,а ребро основ??ния 5 см.Найти S боковой и Sполной поверхности этой призмы помогите,друзья

Математика
Дана правильная треугольная призма,боковое ребро которой равно 6 см,а ребро основ??ния 5 см.Найти S боковой и Sполной поверхности этой призмы помогите,друзья
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sбок=PH Sбок=6*3*5=90 Sосн=а²√3/4 Sосн=5²√3/4=25√3/4 Sпол=2Sосн+ Sбок Sпол =2*25√3/4+90=12,5√3+90
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Диалог с продавцом и покупателем по технике
Ответить
Английский язык
Скажи, что говорят о своих занятиях спортом юные атлеты
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 1 задача
Ответить
Физика
1)Выполняя лабораторную работу по определению КПД действия рычага,ученик поднял груз массой 0.4 кг на высоту 5 см,прилагая силу 1Н. Конец рычага на...
Ответить
История
Структура общества половцев
Ответить