Дана правильная треугольная призма.Периметр основания призмы равен 18 см,диагональ боковой грани - 10 см.Найдите площадь боковой поверхности призмы.
Математика
Дана правильная треугольная призма.Периметр основания призмы равен 18 см,диагональ боковой грани - 10 см.Найдите площадь боковой поверхности призмы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищем стороны треугольника 18/3=6см, Sбок=6см*10см*3=180см² Можно еще так: периметр основания*на высоту призмы, т.е. 18см*10см=180см²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Помогите по литературному чтению 4 класс.Какой прием позволил поэту оживить природу? Тютчев стихотворение Еще земли печален вид
Русский язык
Русский язык
Математика