Дана правильная треугольная призма.Периметр основания призмы равен 18 см,диагональ боковой грани - 10 см.Найдите площадь боковой поверхности призмы.

Математика
Дана правильная треугольная призма.Периметр основания призмы равен 18 см,диагональ боковой грани - 10 см.Найдите площадь боковой поверхности призмы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищем стороны треугольника 18/3=6см, Sбок=6см*10см*3=180см² Можно еще так: периметр основания*на высоту призмы, т.е. 18см*10см=180см²
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