Дана программа Ответьте на вопросы -Какие операторы образуют тело цикла? -Скол??ко раз выполнится тело цикла? -Что будет напечатано программой?
Информатика
Дана программа Ответьте на вопросы -Какие операторы образуют тело цикла? -Скол??ко раз выполнится тело цикла? -Что будет напечатано программой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Тело цикла образуют операторы, содержащиеся между строками с repeat и until. Перед входом в цикл х получает значение 10. В теле цикла текущее значение х уменьшается на 4 при каждом проходе по циклу и при х=0 цикл должен завершиться. х будет последовательно принимать значения 6, 2, -2, -6 и т.д., т.е. не завершится никогда. Следовательно, программа зациклится и не выведет ничего. б) Тело цикла и в этом случае находится между repeat и until. При первом входе в цикл k=10. Будет выведено "Привет", к уменьшится на единицу и станет равным 9. Поскольку 9≥1 истинно, цикл на этом будет завершен.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Дайте определение мемуарной прозы. Как, по вашему мнению, проявляют себя признаки мемуаристики в этой повести А.С. Пушкина.
Обществознание
Напишите признаки рыночной экономики ,командной экономики и смешанной экономики. Пожалуйста СРОЧНО!!!!!!!