Дана строка. Удвоить каждый символ строки,выбрать из нее символы кратные 4 и напечатать её наоборот. Поясняю, символы кратные 4-ем, это значит каждый 4-ый символ строки. " выбрать из нее символы кратные 4 и напечатать...
Разное
Дана строка. Удвоить каждый символ строки,выбрать из нее символы кратные 4 и напечатать её наоборот. Поясняю, символы кратные 4-ем, это значит каждый 4-ый символ строки. " выбрать из нее символы кратные 4 и напечатать их (т.е. именно выбранные символы) напечатать наоборот".
Ответ(ы):
Гость:
На самом деле мжно ничего и не удваивать и т.д., а просто вывести в обратном порядке каждый второй символ.
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