Дана трапеция ABCD с основаниями AD=18 и BC=2.Точки M и N лежат на сторонах AB и CD соответсвенно,причем отрезок MN параллелен основаниям трапеции.Диа гональ AC пересекает этот отрезок в точке O.Найдите MN,если извест...
Дана трапеция ABCD с основаниями AD=18 и BC=2.Точки M и N лежат на сторонах AB и CD соответсвенно,причем отрезок MN параллелен основаниям трапеции.Диа гональ AC пересекает этот отрезок в точке O.Найдите MN,если известно что площади треугольников AMO и CNO равны.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
MN -средняя линия( так как параллельна основаниям трапеции) Рассмотрим треугольник ABC: МО=1(так как она средняя линия в треугольнике) Рассмотрим треугольник ACD: ON=9 (половине AD) так как средняя линия 1+9=10 Ответ:10