Дана трапеция ABCD с основаниями AD=18 и BC=2.Точки M и N лежат на сторонах AB и CD соответсвенно,причем отрезок MN параллелен основаниям трапеции.Диа гональ AC пересекает этот отрезок в точке O.Найдите MN,если извест...

Дана трапеция ABCD с основаниями AD=18 и BC=2.Точки M и N лежат на сторонах AB и CD соответсвенно,причем отрезок MN параллелен основаниям трапеции.Диа гональ AC пересекает этот отрезок в точке O.Найдите MN,если известно что площади треугольников AMO и CNO равны.