Дана трапеция ABCD. От стороны BA к стороне CD проведен отрезок MN длинной 6 см и делит с??ороны BA и CD пополам. Высота BE равна 5 см. Найдите площадь этой трапеции

Геометрия
Дана трапеция ABCD. От стороны BA к стороне CD проведен отрезок MN длинной 6 см и делит с??ороны BA и CD пополам. Высота BE равна 5 см. Найдите площадь этой трапеции
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Гость:
48cm kvadrat //////////////////////////////////////////////////////
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