Дана трапеция ABCD. От стороны BA к стороне CD проведен отрезок MN длинной 6 см и делит с??ороны BA и CD пополам. Высота BE равна 5 см. Найдите площадь этой трапеции

Геометрия

Дана трапеция ABCD. От стороны BA к стороне CD проведен отрезок MN длинной 6 см и делит с??ороны BA и CD пополам. Высота BE равна 5 см. Найдите площадь этой трапеции

Автор: Гость