Дана выборка, характеризующая месячную прибыль предпринимателей ( в тысячах рубл??й) 42,57,47,43,46,53,50,47,49,51,45,46,50,51,55,52,47,42,56 Составьте вариационный ряд выборки
Математика
Дана выборка, характеризующая месячную прибыль предпринимателей ( в тысячах рубл??й) 42,57,47,43,46,53,50,47,49,51,45,46,50,51,55,52,47,42,56 Составьте вариационный ряд выборки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отсортировали и разделили на 5 групп. 42-44 = 3 45-47 = 6 48-50 = 3 51-53 = 4 54-57 = 3 Всего = 19.
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