Данные глаголы движения поставьте в форме 3-го лица множественного числа настоящего времени. Составьте словосочетания "глагол+существительное" Идти, ехать, лететь, ходить, ездить, летать, плавать, бежать, бегать, нести, везти,...

Гость: Гость:

Идем,едем,летим,ходим,ездим,плаваем,бежим,носим,возим,водим. Возим песок,водим машину,носим портфель,бежим домой,плаваем в реке,ездим в гости,ходим в школу,летим на юг,едем на море,идем в лес