Данным глаголам подобрать местоимения 3 лица единственного или множественного числа с предлогами подошел к кому?
Русский язык
Данным глаголам подобрать местоимения 3 лица единственного или множественного числа с предлогами подошел к кому?
Ответ(ы):
Гость:
Подошёл к кому?(Ед.ч.,м.р.) Местоимение:Он. Подошла к кому?(Ед.ч.,ж.р.) Местоимение:Она. Подошло к кому?(Ед.ч.,ср.р.) Местоимение:Оно. Подошли к кому?(Мн.ч.) Местоимение:Они.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
24. Поразмышляй о словах к зракомой тебе картинке. У. Малыши. Три. Забавные. Котено??. Они. Под. Дерево. Играют. С. Мячик. * Каждому слову о...
Русский язык
Распределительные слова в две группы: барабан,деревня,дорога,быстро,девочка,боль??ой.Запиши и объяснить.Обведи слова,в которых все согласные звуки ...