Дано 16 м проволоки.Необходимо согнуть прямоугольник ,чтобы его площадь была наибольшей.Определить размеры сторон.(задача 4 класса №889 М.В.Богдановича
Математика
Дано 16 м проволоки.Необходимо согнуть прямоугольник ,чтобы его площадь была наибольшей.Определить размеры сторон.(задача 4 класса №889 М.В.Богдановича
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4м бо тоді площа буде 16 і найбільша площа яка може бути
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