Дано 16 м проволоки.Необходимо согнуть прямоугольник ,чтобы его площадь была наибольшей.Определить размеры сторон.(задача 4 класса №889 М.В.Богдановича

Математика

Дано 16 м проволоки.Необходимо согнуть прямоугольник ,чтобы его площадь была наибольшей.Определить размеры сторон.(задача 4 класса №889 М.В.Богдановича

Автор: Гость