Дано: C=400 Дж/m*гр.С m=5кг Q=8000кДж найти: дельта t
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Дано: C=400 Дж/m*гр.С m=5кг Q=8000кДж найти: дельта t
Ответ(ы):
Гость:
q=cmt 8000=400*5*t 8000=2000t t=8000/2000 t=4
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