Дано: а || b с-Секущая, угол 1 = 4 угол 2. Найдите угол 1 и угол 2 ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ

Дано: а || b с-Секущая, угол 1 = 4 угол 2. Найдите угол 1 и угол 2 ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Х+4х=180 5х=180 х=36 36*4=144 Вроде так..
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