Дано - ABC - треугольник , угол A=45 градусов , проведем высоту bd из точки b , тогда AD = 6 см ,а DC=3 см. Найти площадь ABC (треугольника)

Гость: Гость:

Угол А =45, угол АДВ=90, значит угол АВД=180-90-45=45. Треугольник АДВ равнобедренный, АД=ДВ=6. Площадь треугольника равна полупроизведению стороны на высоту, значит искомая S=1/2*9*6=9*3=27. Ответ: 27.