Дано - ABC - треугольник , угол A=45 градусов , проведем высоту bd из точки b , тогда AD = 6 см ,а DC=3 см. Найти площадь ABC (треугольника)

Алгебра
Дано - ABC - треугольник , угол A=45 градусов , проведем высоту bd из точки b , тогда AD = 6 см ,а DC=3 см. Найти площадь ABC (треугольника)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Угол А =45, угол АДВ=90, значит угол АВД=180-90-45=45. Треугольник АДВ равнобедренный, АД=ДВ=6. Площадь треугольника равна полупроизведению стороны на высоту, значит искомая S=1/2*9*6=9*3=27. Ответ: 27.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Масса медного чайника 132 кг. Определите массу такого же по форме и размером алюмин??евого чайника?
Ответить
Русский язык
В предложение "Солнце медленно выпливает из за кромки леса"Помогите найти грамматическую основу слово "леса". В предложение "Мальчик старательго ...
Ответить
Алгебра
Пожалуйста решите срочно!!)))
Ответить
Математика
Два эксковатора копают траншею длиной 1200м . Первый прокопает её за 150ч а вторай за 120ч .За сколько часов они прокапоют эту траншею если бу дут ...
Ответить
Математика
Решить задачу 5 5 5 5= 80 Какие знаки поставить
Ответить