Дано - ABC - треугольник , угол A=45 градусов , проведем высоту bd из точки b , тогда AD = 6 см ,а DC=3 см. Найти площадь ABC (треугольника)
Алгебра
Дано - ABC - треугольник , угол A=45 градусов , проведем высоту bd из точки b , тогда AD = 6 см ,а DC=3 см. Найти площадь ABC (треугольника)
Ответ(ы):
Гость:
Угол А =45, угол АДВ=90, значит угол АВД=180-90-45=45. Треугольник АДВ равнобедренный, АД=ДВ=6. Площадь треугольника равна полупроизведению стороны на высоту, значит искомая S=1/2*9*6=9*3=27. Ответ: 27.
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