Дано abcd-ромб.D перпендикулярно AB.Bfперпедекулярно Ab.ДОКАЗАТЬ ed=Bf
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Дано abcd-ромб.D перпендикулярно AB.Bfперпедекулярно Ab.ДОКАЗАТЬ ed=Bf
Ответ(ы):
Гость:
BD-биссектриса большого угла ромба, значить треугольники ABD и СВD все углы равны 60 градусов а сторононы равны 8(равносторононние треугольники) ромб состоит из 2 равносторононних треугольников BD=AD OD=BD/2 (8/2=4) Из прямоугольного треугольника ЕОД по т Пифагора гипотенуза ЕД равна ЕД=√(ОД+ОЕ)=√(16+9)=5 ответ 5 см
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