Дано: ABCD-трапеция ( AD-большее из оснований ) BE || CD, BC=11 см, AE=9 cм, P треугольника ABE=35 см. Найти: 1) Среднюю линию трапеции 2) Р трапеции Помогите решить, пожалуйста. Я совсем ничего не понимаю:( Если можно, то...

Геометрия

Дано: ABCD-трапеция ( AD-большее из оснований ) BE || CD, BC=11 см, AE=9 cм, P треугольника ABE=35 см. Найти: 1) Среднюю линию трапеции 2) Р трапеции Помогите решить, пожалуйста. Я совсем ничего не понимаю:( Если можно, то с чертежом

Автор: Гость