Дано: ABCD-трапеция ( AD-большее из оснований ) BE || CD, BC=11 см, AE=9 cм, P треугольника ABE=35 см. Найти: 1) Среднюю линию трапеции 2) Р трапеции Помогите решить, пожалуйста. Я совсем ничего не понимаю:( Если можно, то...

Геометрия
Дано: ABCD-трапеция ( AD-большее из оснований ) BE || CD, BC=11 см, AE=9 cм, P треугольника ABE=35 см. Найти: 1) Среднюю линию трапеции 2) Р трапеции Помогите решить, пожалуйста. Я совсем ничего не понимаю:( Если можно, то с чертежом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия это полусумма оснований то есть AB+AD/2 P=AB*2+CD+AD
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