Дано: Александр и Александра. Выберите правильный вариант ответа. а)Два Саши б)Д??е Саши в)Двое Саш г)Другой ответ (указать правильный ответ ниже)
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Дано: Александр и Александра. Выберите правильный вариант ответа. а)Два Саши б)Д??е Саши в)Двое Саш г)Другой ответ (указать правильный ответ ниже)
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Гость:
Двое саш\ вот спасибо за вопрос
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Ox! emily is going to act in plays and films.too.СРОЧНО НУЖЕН ПИРЕВОД ПППППЛЛЛЛЛИИИИЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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