Дано: Александр и Александра. Выберите правильный вариант ответа. а)Два Саши б)Д??е Саши в)Двое Саш г)Другой ответ (указать правильный ответ ниже)

Русский язык
Дано: Александр и Александра. Выберите правильный вариант ответа. а)Два Саши б)Д??е Саши в)Двое Саш г)Другой ответ (указать правильный ответ ниже)
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Гость:
Двое саш\ вот  спасибо за вопрос
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