Дано число 6487,024689. Какая цифра записана в разряде: а) сотых; б) десятых; в) десятитысячных; г) стотысячных; д) тысячных; е) миллионных?
Математика
Дано число 6487,024689. Какая цифра записана в разряде: а) сотых; б) десятых; в) десятитысячных; г) стотысячных; д) тысячных; е) миллионных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) сотые - вторая цифра после запятой 2 б) десятых - первая цифра после запятой 0 в) десятитысячных - четвертая цифра после запятой 6 г) стотысячных - пятая цифра после запятой 8 д) тысячных - третьея цифра после запятой 4 е) миллионных - шестая цифра после запятой 9
Гость:
а) сотых-2 б) десятых-0 в) десятитысячных-6 г) стотысячных-8 д) тысячных-4 е) миллионных-9
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