Дано число 6487,024689. Какая цифра записана в разряде: а) сотых; б) десятых; в) десятитысячных; г) стотысячных; д) тысячных; е) миллионных?

Гость: Гость:

а) сотые - вторая цифра после запятой 2 б) десятых - первая цифра после запятой 0 в) десятитысячных - четвертая цифра после запятой 6 г) стотысячных - пятая цифра после запятой 8 д) тысячных - третьея цифра после запятой 4 е) миллионных - шестая цифра после запятой 9