Дано: d=3 м f=2 м Найти: F-? Д-? Г-? Помогите пожалуйста

Дано: d=3 м f=2 м Найти: F-? Д-? Г-? Помогите пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
F=d*f/(f+d)=3*2/(2+3)=1,2 м D=1/F=1/1,2=0,83 дптр Г=f/d=2/3=0,67
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