Дано два цилиндра. Объем первого цилиндра равен 70. У второго цилиндра высота в 3 раза больше, а радиус основания в 2 раза меньше, чем у первого. Найд ите объем второго цилиндра. Ответ должен быть 52,5, мне нужно реше...
Дано два цилиндра. Объем первого цилиндра равен 70. У второго цилиндра высота в 3 раза больше, а радиус основания в 2 раза меньше, чем у первого. Найд ите объем второго цилиндра. Ответ должен быть 52,5, мне нужно решение. Заранее спасибо.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Vц=ПR^2h V1=70 V2=(ПR^2*h)*3/4 V1/V2=70/ТРИ ЧЕТВЕРТЫЕ=70*0.75=52,5