Дано два цилиндра. Объем первого цилиндра равен 70. У второго цилиндра высота в 3 раза больше, а радиус основания в 2 раза меньше, чем у первого. Найд ите объем второго цилиндра. Ответ должен быть 52,5, мне нужно реше...

Дано два цилиндра. Объем первого цилиндра равен 70. У второго цилиндра высота в 3 раза больше, а радиус основания в 2 раза меньше, чем у первого. Найд ите объем второго цилиндра. Ответ должен быть 52,5, мне нужно решение. Заранее спасибо.