Дано квадратное уравнение х^2+px+q=0 Составить квадратный трехчлен корнями которог?? являются сумма квадратов и сумма кубов корней данного уравнения.
Математика
Дано квадратное уравнение х^2+px+q=0 Составить квадратный трехчлен корнями которог?? являются сумма квадратов и сумма кубов корней данного уравнения.
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