Дано натуральное число N. Вычислить произведение первых N сомножителей. P= 2/3*4/5*6/7*...*2N/2N+1
Информатика
Дано натуральное число N. Вычислить произведение первых N сомножителей. P= 2/3*4/5*6/7*...*2N/2N+1
Ответ(ы):
Гость:
//Pascal var i, n: integer; p: real; begin p := 1; readln(n); for i := 1 to n do p := p * 2 * i / (2 * i + 1); writeln(p); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Как изменится растворимость некоторых твердых веществ:а)при нагревании раствора,б)при охлаждении раствора
Математика
Деревни до города 340 километров из деревни в город выехал мотоциклист со скорость?? 42 километров в час спустя 2 часа навстречу ему выехал велосип...
Українська мова
История
Кто из друзей афинского стратега Перикла руководил возведением храмов и статуй н?? афинском Акрополе? В каком преступлении был обвинён этот мастер ...