Дано словесное описание алгоритма: k:=0; Начало цикла для i от 1 до 3 k:=k+3 конец цикла; Вывод k. 1. Составить блок-схему в виде циклического алгоритма. 2. Определить значение переменной k после окончания цикла. 3. Нап...
Информатика
Дано словесное описание алгоритма: k:=0; Начало цикла для i от 1 до 3 k:=k+3 конец цикла; Вывод k. 1. Составить блок-схему в виде циклического алгоритма. 2. Определить значение переменной k после окончания цикла. 3. Написать программу на языке Паскаль с использованием оператора цикла с параметром.
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