Дано словесное описание алгоритма: k:=0; Начало цикла для i от 1 до 3 k:=k+3 конец цикла; Вывод k. 1. Составить блок-схему в виде циклического алгоритма. 2. Определить значение переменной k после окончания цикла. 3. Нап...

Информатика

Дано словесное описание алгоритма: k:=0; Начало цикла для i от 1 до 3 k:=k+3 конец цикла; Вывод k. 1. Составить блок-схему в виде циклического алгоритма. 2. Определить значение переменной k после окончания цикла. 3. Написать программу на языке Паскаль с использованием оператора цикла с параметром.

Автор: Гость