Дано сначала число n, а затем n натуральных чисел, не превосходящих 100. Выведите на экран в порядке возрастания только те из них, которые встречаются в данной последовательно сти ровно один раз.На паскале АВС с испол...
Дано сначала число n, а затем n натуральных чисел, не превосходящих 100. Выведите на экран в порядке возрастания только те из них, которые встречаются в данной последовательно сти ровно один раз.На паскале АВС с использованием массива
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Var i,n,k:integer; a:array[1..100] of integer; begin read(n); for i:=1 to n do a[i]:=0; for i:=1 to n do begin read(k); inc(a[k]); end; for i:=1 to 100 do if a[i]=1 then write(i,); end.