Дано три массива заданных случайным образом написать программу которая находит сумму минимальных элементов и определяет четность нечетность полученного числа

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Дано три массива заданных случайным образом написать программу которая находит сумму минимальных элементов и определяет четность нечетность полученного числа

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